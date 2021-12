Review | Razer Seiren V2 Pro – Over het algemeen heeft elke zelfrespecterende gamer wel een headset met een microfoon erop. Hiermee is online contact met andere gamers een kwestie van een druk op de knop. Maar wat nu als jij een wat meer veeleisende gebruiker bent en veel betere geluidskwaliteit van een microfoon eist? Of je vindt het wellicht wel eens leuk om zo nu en dan wat te streamen. Dan heeft Razer met de Seiren V2 Pro wellicht een interessant product voor jou gemaakt. Deze microfoon biedt namelijk een zee aan opties voor streamers en heeft daarbij ook nog eens een meer dan prima geluidskwaliteit.

Verfijnd

Wat ons direct opviel is de simpele verschijning die de Razer Seiren V2 Pro is. Van Razer zijn we over het algemeen wel wat flair gewend met veel lichteffecten en overige poespas. Nee, de Seiren V2 Pro draagt het woord “pro” niet voor niets met zich mee. Dit apparaatje straalt ondanks zijn simpele pil-vormige design een bepaalde kwaliteit uit. En dat zit hem niet alleen in hoe hij eruitziet, want als je hem vasthebt valt je ook direct op dat het geen lichte jongen is. Geen simpel plastic gamer spul dus, maar een echt degelijke microfoon.



De functies op de microfoon zelf zijn vrij beperkt, maar voldoen in principe. We hebben een knop om de microfoon te dempen en twee draaiknoppen voor het volume en de gain. De rest van de functies zitten in de software van Razer, maar daar komen we zo op terug. Eén ding hekelt ons ontzettend aan deze microfoon en dat is de USB-C poort die erop zit. Deze zit namelijk vrij diep in de microfoon en de weg er naartoe bevat groeven waar je, op papier, alleen doorheen komt met de originele kabel. Mocht jouw kabel dus onverhoopt stuk gaan, dan ben je semi-verplicht een nieuwe kabel bij Razer zelf te kopen. Terwijl een USB-C kabel je normaliter geen twintig euro hoeft te kosten.

Totaalpakket

Voor de geavanceerde opties van de microfoon moet je toch echt bij Razer Synapse zijn. Mocht je al hardware van Razer in jouw bezit hebben, dan zal deze tool je vast bekend voorkomen. Het is een soort hub waarin je al jouw Razer randapparatuur kan instellen. De Seiren V2 Pro heeft daarmee naast de geluidsopties ook een hele eigen stream mixer gekregen in Synapse. Mocht streamen dus jouw ding zijn, dan is de Seiren V2 Pro een erg goed product, want audio mixen in Synapse is vrij simpel. Software zoals OBS kan in combinatie met de Seiren V2 Pro werken, maar het werkt natuurlijk het beste samen met een van de Ripsaw capture cards.

De proef op de som

Out of the box zijn de instellingen van de Seiren V2 Pro niet veel soeps. Gelukkig wisten we dit via de instellingen in Synapse snel op te lossen. De Seiren V2 Pro is een microfoon die bedoeld is om er dicht op te zitten. De standaard die Razer zelf meelevert is weliswaar kwalitatief goed, maar dat neemt niet weg dat het in de praktijk vrij nutteloos is. Het zet de microfoon op een voetstukje van pak hem beet tien centimeter en komt dus bij lange na niet in de buurt van jouw mond wanneer je aan jouw bureau zit. Dit is wat onhandig gezien het een cardioïde microfoon betreft. Deze pakt dus voornamelijk geluid wat direct aan de voorkant van de microfoon binnenkomt. De juiste plaatsing kan dus nog wel eens lastig zijn mits je niet in het bezit bent van een microfoonstatief.

Maar met de juiste instellingen in Synapse wisten we ons verstaanbaar te maken aan de menigte. En de feedback daar op was goed. Erg goed zelfs. Met de juiste instellingen kregen we een prettig, warm geluid met vrijwel geen gekke vervormingen. Als jij het juist graag anders ziet, biedt Synapse genoeg opties om het geluid te tweaken. Naast dat we onze eigen stemmen hebben teruggeluisterd, hebben we ook een testje gedaan met opnemen van muziek vanaf een speaker. De geluidsdefinitie blijft ook dan erg goed voor een microfoon in deze prijsklasse. Met een adviesprijs van €159,99 zit Razer ook erg on-point met zijn prijs, want ze zitten net onder de prijs van een paar van hun grote concurrenten. Toegegeven, die concurrenten hebben dan wel weer bijvoorbeeld RGB verlichting, wat Razer bij deze microfoon heeft gelaten voor wat het is.