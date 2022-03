Wat is er fijner dan een spelletje te spelen op je mobiel? Je hebt het altijd bij de hand en je kunt het overal spelen. Er zijn dan ook heel veel mensen die iedere dag wel even een spelletje op hun mobiel spelen. Maar wat zijn eigenlijk de beste mobiele games van februari? Daar gaan we hieronder op in, dus lees snel verder.

1. Candy Crush

Dit spel wordt al vele jaren gespeeld en is ruim een miljard keer gedownload, al geeft niet iedereen dat toe. Het draait om het verplaatsen van snoepjes zodat er combinaties van 3, 4 of 5 snoepjes van dezelfde soort worden gemaakt. Hierdoor kun je dan weer bommetjes en gestreepte snoepjes maken die je vervolgens kunt gebruiken om je doel te bereiken.

Wat het doel is verschilt per level en het wordt steeds aangegeven. De ene keer moet je een bepaald aantal snoepjes van een kleur wegspelen, een andere keer moet je met behulp van sleutels sloten openen zodat je de achtergelegen muren kunt bombarderen.

Candy Crush biedt vele levels die steeds moeilijker worden. Deze zijn ingedeeld in normale levels, moeilijke levels en supermoeilijke levels. Gelukkig kan je gebruik maken van boosters die je krijgt bij het winnen van spelletjes. Je kan deze boosters ook zelf aanschaffen.

2. Clash of Clans

Ook Clash of Clans is een oude bekende en met meer dan 500 miljoen downloads één van de populairste mobiele spellen die er zijn. Het doel van het spel is om een dorp te bouwen. Je doet dit door goud en elixer te verzamelen. Als je sterk genoeg bent, kun je ook andere dorpen veroveren om vervolgens een stad te kunnen vormen. Maar het kan ook zijn dat je je eigen dorpen moet verdedigen tegen anderen!

Je kan je aansluiten bij een clan zodat je er niet alleen voorstaat. Met de clan kan je andere clans aanvallen en voor iedere geslaagde aanval krijg je sterren, gebaseerd op de schade die is toegebracht. De clan met de meeste sterren is de overwinnaar en dit levert vervolgens de oorlogsbuit op. Hoe groot de buit is, is altijd afhankelijk van de sterkte van de andere clan.

Clash of Clans is een spel dat altijd doorgaat en in een clan worden vaak eisen gesteld van hoe vaak je online moet zijn om deel uit te kunnen maken van de clan. Het kan een zeer tijdrovende bezigheid zijn, maar het levert ook veel speelplezier op en contact met andere clanleden.

3. Casinospelen

Eind 2021 hebben een aantal Nederlandse casino’s een vergunning gekregen voor het online aanbieden van games. Het aanbod varieert van de bekende casino-spelen zoals poker, blackjack en verschillende soorten gokmachines, maar ook roulette en slotgames. Je kan hiervoor een app downloaden, maar diverse aanbieders maken het ook mogelijk om online te spelen. Zo kan je op elk mobiel platform naar hartenlust spelen. Na het aanmaken van een account, waarbij het verplicht is om je te legitimeren, kan je geld inzetten op de spellen die je speelt.

De beste mobiele casino’s Nederland bieden een goede spelersrating, een leuke welkomstbonus en fantastische mobiele graphics en audio. Je zou daardoor bijna vergeten dat je niet zelf in het casino zit, maar op je mobiel aan het spelen bent. Nu online casino’s in Nederland gelegaliseerd zijn zal het aanbod waarschijnlijk de komende tijd alleen maar toenemen. Er is in ieder geval voor iedereen wat leuks te vinden.

4. Rise of Cultures

Nieuw uitgekomen in januari is het spel Rise of Cultures. Dit spel laat je diverse historische tijdperken en culturen zien. Je moet strategie, cultuur en technologie combineren om een succesvol imperium op te bouwen. Er zijn allianties waarmee je handel kan drijven en samen kan werken. Zo kan je de vooruitgang van je imperium bijvoorbeeld versnellen door gebruik te maken van de wetenschap, nieuwe technologieën en middelen. Ook strategisch talent en samenwerking met historische leiders helpen hierbij.

Daarnaast is het mogelijk om nieuwe gebieden te veroveren door te strijden tegen legendarische tegenstanders. Hiervoor moet je investeren in je leger en mobiele verbeteringen om je imperium te verdedigen en uit te breiden.

Conclusie

Er is een grote markt voor mobiele games en het aanbod neemt alleen maar toe. Daardoor zijn er spellen voor alle smaken en voorkeuren te vinden. Je kan af en toe een spelletje spelen, je aansluiten bij een groep spelers in een multiplayer-game of een gokje wagen in een online casino. Of misschien vind je het alle 3 opties leuk en wissel je ze af.