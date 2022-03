De Xbox Series X|S consoles zijn nog geen anderhalf jaar op de markt, maar het ziet er naar uit dat Microsoft al druk bezig is met een nieuwe console. Mogelijk weten we hier de codenaam al van.

Twittergebruiker Tero Alhonen heeft in een file datamine van Microsoft een interessante ontdekking gedaan. Daar was ‘PRODUCT_XBOX_KEYSTONE’ te vinden. Dit hoeft op zich niets te zeggen, maar dit stond onder de regels van ‘PRODUCT_XBOX_DURANGOHOSTOS’ en ‘PRODUCT_XBOX_SCARLETTHOSTOS’.

Durango was de codenaam voor de Xbox One en Scarlett voor de Xbox Series consoles. Het is dan ook goed mogelijk dat Keystone de codenaam is voor de volgende console van Microsoft.