Er doen al een paar maanden geruchten de ronde over een mobiele versie van Call of Duty: Warzone. Activision heeft eindelijk duidelijkheid gegeven en laat weten dat de game inderdaad in ontwikkeling is.

Op de officiële website van Call of Duty is er een vacature geplaatst voor Call of Duty: Warzone Mobile. De game is dus nog niet op de normale manier aangekondigd, maar het is in ieder geval duidelijk dat het spel in ontwikkeling is.

De vacature maakt tevens duidelijk welke ontwikkelaars er zich allemaal bezig houden met de mobiele versie van Warzone. Dit zijn onder andere Solid State Studios, Beenox, Digital Legends en Demonware.