Ook al is er officieel nog geen bevestiging dat de game in ontwikkeling is, toch lijken alle geruchten erop te wijzen dat Call of Duty: Warzone Mobile in 2022 zal verschijnen. De eerdere geruchten in combinatie met een recente onthulling van een welbekende leaker, geven alvast stof tot nadenken.

Warzone Mobile dook vorig jaar al op in een vacature en deze week verscheen de titel ook in de database van PlaytestCloud, een platform waarop ontwikkelaars hun mobiele games kunnen testen. Daarnaast bevestigde Tom Henderson, welbekend voor zijn correcte leaks van Call of Duty en Battlefield, de geruchten in een recente tweet.

Call of Duty: Warzone Mobile is scoped for 2022. It was recently added to the PlaytestCloud database. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 7, 2021

In augustus bevestigde Activision dat een nieuwe studio genaamd ‘Solid State’ werkt aan een mobiele game binnen de Call of Duty franchise. In 2021 zou diezelfde studio samen met Beenox, Activision Shangai en Digital Legends hebben gewerkt aan Call of Duty: Warzone Mobile. Wellicht dat we tijdens The Game Awards meer horen.