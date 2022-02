Volgens de inmiddels bekende insider Tom Henderson werkt Activision op dit moment aan een mobiele versie van Call of Duty: Warzone. Henderson trapte op Twitter een reeks berichten af met de onthulling dat er voor eind 2023 maar liefst vier Call of Duty’s het levenslicht gaan zien, waaronder de onlangs aangekondigde Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.

Henderson verduidelijkte zijn berichtgeving daarna door te stellen dat één van die vier titels dus een mobiele editie is van Call of Duty: Warzone, die naar verluidt ‘dit jaar’ nog moet lanceren. Er verschenen al eerder geruchten dat men werkte aan de titel Call of Duty: Warzone Mobile en ook toen stond de titel gepland voor 2022. Activision bevestigde in augustus vorig jaar dat een studio werkte aan een nieuwe mobile-entry van de populaire shooters.