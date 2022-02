Het was al bekend dat Infinity Ward verantwoordelijk is voor de volgende Call of Duty, die eind dit jaar moet verschijnen. Details waren echter nog in nevelen gehuld en hoewel we helaas niets te weten zijn gekomen in dat opzicht, hebben we nu wel bevestiging gekregen.

Activision heeft namelijk via een blogpost officieel aangekondigd dat de volgende Call of Duty een direct vervolg is op Call of Duty: Modern Warfare uit 2019. Oftewel, de geruchten blijken te kloppen. Dat is niet het enige, want ook wordt er aan een nieuwe Warzone ervaring gewerkt.

Hoewel niet letterlijk zo genoemd, betreft het in zekere zin Warzone 2. Het gaat hier namelijk om een volledig nieuwe game en een nieuwe Warzone ervaring, die vanaf de grond af aan is opgebouwd. Spelers mogen een enorme stap vooruit verwachten met een nieuwe speelomgeving en sandbox modus.

Voor zowel Warzone als Modern Warfare wordt een nieuwe engine gebruikt, wat dus de laatste standaard moet garanderen. Dat is voor met name Warzone prettig, want daar is nog altijd geen current-gen versie van uitgebracht. Beide titels worden door Infinity Ward gemaakt.