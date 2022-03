Bijna een jaar geleden kreeg de pc-versie van Elite: Dangerous nog een grote uitbreiding in de vorm van Odyssey. Ontwikkelaar Frontier gaf daarbij aan nog altijd hard te werken aan de consoleversies van deze uitbreiding, maar de kogel is nu helaas door de kerk: Odyssey zal niet meer verschijnen voor de consoleversies, net als andere toekomstige uitbreidingen en content updates.

Odyssey liet spelers uit hun schepen stappen en bracht FPS-gameplay naar Elite: Dangerous. Dit is echter niet zonder horten of stoten gegaan, kijkend naar de reviews op Steam. Frontier verklaart nu dat ze wellicht iets te veel hooi op hun vork hebben genomen. Naast dat ontwikkelen voor pc en console natuurlijk twee verschillende dingen zijn, blijkt ook de codebase van Elite: Dangerous drastisch te zijn veranderd met de Odyssey uitbreiding. Ook de wat zwakke ontvangst van Odyssey heeft Frontier er toe gezet om de klachten van de spelers aan te gaan pakken.

Hierbij wordt de consoleversie dus in het vergeethoekje geduwd. Frontier geeft hierbij wel aan dat ze de consoleversie nog dusdanig blijven ondersteunen dat eventuele kritieke fouten nog wel opgelost gaan worden. De volledige verklaring van David Braben, CEO van Frontier en medebedenker van de Elite-games, lees je hieronder.

Elite Dangerous is a game close to my heart.

It’s no secret that Odyssey’s launch was less than ideal, including the need to split the PC/console player base to focus on a PC-only launch. Since Odyssey’s release in May 2021, we have worked tirelessly to improve the Odyssey experience on PC, and whilst we have made great progress there is still more to be done. We have been supporting the pre-Odyssey and post-Odyssey codebases since.

Over the last several months, we have been wrestling with the best way to move forward, and it is with a heavy heart we have decided to cancel all console development. We need to be able to move forward with the story of the game, and in order for us to do this we need to focus on a single codebase. Elite Dangerous will continue on console as it is now together with critical updates, but we will focus on new content updates on PC on the post-Odyssey codebase.

We appreciate this news is not what our console community were hoping for. This was not an easy decision to make, but it was made with the long-term future of Elite Dangerous in mind.

With regards to what is coming next in Elite Dangerous, we look forward to sharing further news in due course.

David Braben