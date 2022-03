Microsoft heeft in een blogpost aandacht besteed aan de inspanningen die het bedrijf doet voor duurzaamheid in relatie tot Xbox-producten. Hierbij werd ook duidelijk dat er een nieuwe toevoeging is gedaan aan de energiebesparende ‘Energy Saver’-modus van de Xbox Series X|S.

De Xbox Series X|S kan nu namelijk ook in de Energy Saver-modus op de achtergrond automatisch updates van het systeem en games downloaden. Voorheen kon dit wel in de Stadby-modus, maar niet in Energy Saver. Als je graag downloads op de achtergrond wilde laten gebeuren, was je dus genoodzaakt de Standby-modus te gebruiken. Vergeleken met Standby verbruikt de Energy Saver-modus van de Xbox Series X|S twintig keer minder stroom. Nu kun je dus op de achtergrond downloads laten uitvoeren, terwijl je ook nog een keer meer stroom bespaart.

