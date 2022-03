In 2021 heeft Microsoft ons een heleboel goede games voorgeschoteld met onder andere Age of Empires 4, Forza Horizon 5 en Halo Infinite. De vraag is echter of zij hier in 2022 aan zullen kunnen tippen. Dit is wel waar Xbox-baas Phil Spencer naartoe wil. Zo heeft hij in de onderstaande podcast aangegeven dat ze routinematig en consistent een gezonde stroom geweldige games willen kunnen leveren.

Er zou namelijk in elk kwartaal van het jaar minstens één grote first-party game moeten verschijnen. Voorlopig weten we dat in 2022 Redfall en Starfield zullen verschijnen, maar we zullen nog een jaartje langer moeten wachten om bijvoorbeeld aan de slag te kunnen met een nieuwe game uit de Fable-reeks.