Sinds de lancering van het Uitbreidingspakket voor Nintendo Switch Online-abonnees, worden er druppelsgewijs nieuwe titels toegevoegd. Nu zijn er drie extra SEGA Megadrive-titels te spelen via deze service.

De games waar het om gaat zijn: Alien Soldier, Light Crusader en Super Fantasy Zone. Alien Soldier is een actie/shoot ‘em up en Light Crusader is een actie/adventure. Beide titels zijn van de hand van Treasure, de ontwikkelaar waar al twee games van te spelen waren met het uitbreidingspakket, namelijk Dynamite Heady en Gunstar Heroes.

Super Fantasy Zone is het allerlaatste deel in de Fantasy Zone-reeks. Het gaat hier om een shooter waarin je de strijd aangaat met ‘Dark Menon’ en zijn volgers.