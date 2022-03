Zoals elke week is het weer tijd voor de uitprobeer dagen oftewel de Free Play Days voor Xbox Live Gold en Game Pass Ultimate abonnees. Ditmaal zijn er weer drie games in de aanbieding en dat zijn vrij uiteenlopende titels qua genre.

Dit weekend staan er de volgende games voor je klaar:

Warhammer: Chaosbane Narita Boy Hunt: Showdown



Vanaf nu tot 07.59 uur aanstaande maandag zijn deze games gratis te spelen als je over minstens één van de bovenstaande abonnementen beschikt. Daarnaast krijg je ook korting op twee van de drie games, namelijk Warhammer: Chaosbane vanaf € 5,99 en Hunt: Showdown vanaf € 11,99. Dit is natuurlijk afhankelijk van welke versie en/of editie je aanschaft.

Denk je erover na om Xbox tegoed aan te schaffen of wil je liever op de abonnee lijst voor al die super toffe games in de Game Pass bibliotheek? Check dan zeker even deze link.