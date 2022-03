Nu de Steam Deck officieel verkrijgbaar is, worden er steeds meer games compatible voor de handheld computer gemaakt. Ook services zijn natuurlijk interessant en een van de betere qua gaming is natuurlijk Xbox Cloud Gaming. Microsoft heeft namelijk een betaversie van Edge beschikbaar gesteld voor het platform.

Dit wil zeggen dat gebruikers van de Steam Deck via Edge nu gebruik kunnen maken van Xbox Cloud Gaming om zo games te streamen naar het platform die in de bibliotheek van de service zitten. Dit is vooral handig voor games die niet native op de handheld werken, die je nu alsnog kunt spelen.

Het enige wat je eigenlijk moet doen is de Edge beta downloaden en beschikken over een Xbox Game Pass abonnement. Wel komt het opzetten met een aantal stappen en die heeft Microsoft duidelijk uiteen gezet op Reddit. Daarvoor kan je hier terecht.