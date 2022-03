Tegenwoordig zijn uitgevers en ontwikkelaars niet vies van wat cross-over content en ook in fighting games is het niet de eerste keer dat we zoiets zien gebeuren. De meest recente voorbeelden zien we bijvoorbeeld terug in Super Smash Bros. Ultimate voor de Nintendo Switch.

Ditmaal is het de beurt aan Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, de PS4 remaster van het ongeveer tien jaar oudere Virtua Fighter 5: Final Showdown. De nieuwste DLC zorgt ervoor dat je personages omgetoverd worden naar een aantal geliefde Tekken personages.

In de onderstaande aankondigingstrailer zien we in ieder geval vader en zoon Mishima terugkomen, terwijl zij hun gebruikelijke Virtua-vechtcombo’s gebruiken. We weten nog niet welke andere personages de DLC rijk zal zijn. Daarnaast werden zowel de prijs als releasedatum niet bekendgemaakt. We moeten het vooralsnog doen met ‘coming soon’.