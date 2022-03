Ontwikkelaar IllFon heeft aangekondigd dat zij aan Ghostbusters: Spirits Unleashed werken. In deze asymmetrische multiplayer titel moet je samen met drie andere Ghostbusters één van de iconische spoken opjagen. Een andere speler stapt weer in de spreekwoordelijke schoenen van het spook, die onder meer de mogelijkheid heeft om te vliegen en objecten te bezitten.

De Ghostbusters kunnen hun uitrusting en vaardigheden upgraden en de game zal daarnaast talloze customization opties aanbieden. IllFonic heeft gelukkig ervaring met het genre: de studio is immers verantwoordelijk voor Friday the 13th: The Game, wat een vergelijkbaar concept heeft. Ghostbusters: Spirits Unleashed draait natuurlijk om de multiplayer, maar desgewenst kunnen spelers de game ook offline spelen. De lege slots worden dan opgevuld door bots.

Ghostbusters: Spirits Unleashed moet ergens in het vierde kwartaal van 2022 lanceren en zal vanaf de launch cross-play ondersteunen. De genoemde platforms zijn de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc (exclusief in de Epic Store).

Uiteraard mag een trailer niet ontbreken en die kun je hieronder bekijken.