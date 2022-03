Casey Hudson, de man achter de fantastische Mass Effect trilogie, vertrok aan het einde van 2020 bij BioWare om andere oorden op te zoeken. Die andere oorden vond hij bij Humanoid Studios, een nieuwe studio die hijzelf oprichtte vorige zomer. Intussen hebben we meer info gekregen over het eerste project van deze ontwikkelaar.

Het zal je vast niet verbazen, gezien de geschiedenis van Casey Hudson, dat er gekozen werd voor het sciencefiction genre. Op de site van de studio valt te lezen dat er gewerkt wordt aan een “multiplatform AAA game focusing on character-driven narrative in an all-new science-fiction universe”. Concrete details zijn momenteel nog niet gegeven, maar we kunnen wel al wat eerste concept art aanschouwen.

