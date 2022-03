Eind vorig jaar kregen we het minder leuke nieuws te verwerken dat EA Sports PGA Tour niet langer in de lente van 2022 zou uitkomen, maar EA heeft ons nu verblijd met een update. Er werd immers aangekondigd dat de game gewoon een jaartje langer op zich zal laten wachten en dus in loop van de lente van 2023 zal verschijnen.

Die aankondiging gebeurde door middel van de onderstaande tweet. We weten echter nog niet op welke dag dit precies zal zijn, alsook ontbreken precieze platformen. Gezien de game werd aangekondigd als een ‘next-gen’ titel, zullen we deze waarschijnlijk mogen verwachten op de PS5 en Xbox Series X|S.