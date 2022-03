Electronic Arts heeft al jarenlang de rechten in handen om officiële NFL footballgames te maken, maar zij zullen binnenkort niet meer de enige zijn. De sportbond gaat namelijk samen met StatusPRO een virtual reality American Football titel maken.

StatusPRO is een bedrijf dat eerder heeft meegewerkt aan een project om virtuele American Football scenario’s af te spelen op de Hololens van Microsoft. Volgens de NFL zal deze kennis er voor zorgen dat het virtual reality project nog realistischer zal zijn dan wanneer een andere ontwikkelaar de game zou maken.

Het is in ieder geval de bedoeling dat het een titel wordt die jaarlijks terugkeert. De VR American Football game zal niet concurreren met de Madden-reeks van Electronic Arts, maar zal deze volgens eigen zeggen completeren. Het is dus mogelijk dat het meer een arcade-achtige game wordt in plaats van een pure simulatie, wat het geval is met Madden.

Wat de naam van het spel zal zijn en wanneer deze moet verschijnen is nog niet bekend. Wat wel is aangegeven, is dat de game voor de Meta Quest en PlayStation VR moet uitkomen. Of het gaat om de originele PSVR of diens opvolger is niet duidelijk.