De Halo tv-serie is in de Verenigde Staten via Paramount+ te kijken, maar omdat die streamingdienst niet in de Benelux beschikbaar is vallen we buiten de boot. Het was tot voor kort afwachten hoe de serie hier te zien zou zijn en hoewel we voor Nederland nog geen duidelijkheid hebben, is dat voor België anders.

De streamingdienst Streamz heeft namelijk aangekondigd dat ze vanaf vandaag de Halo tv-serie zullen gaan aanbieden. Daarmee kunnen de Belgen onder ons genieten van de serie met Master Chief in de hoofdrol. Nederlandse geïnteresseerden hebben echter pech, want Streamz is hier niet beschikbaar.

Het is ook nog onduidelijk of de serie hier ooit beschikbaar komt en via welk kanaal. Gezien België nu voorzien is, verwachten we echter dat het niet lang zal duren voordat de serie ook in Nederland aangeboden wordt.