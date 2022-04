Hoewel het vandaag weer de dag van grappen maken is, zijn er ook serieuze zaken om aandacht aan te geven. Namelijk dat we een nieuwe maand zijn binnengestapt en dat maakt ook dat er nieuwe games op stapel staan. Na een zeer druk eerste kwartaal, is het nu wat rustiger qua games.

Er staat echter alsnog genoeg op de planning, waaronder LEGO Star Wars, MotoGP 22, Nintendo Switch Sports en meer. Hieronder een overzicht van bevestigde releases voor de komende maand.

Week van 1 april

Maglam Lord (PS4/Switch)

Super Cyborg (Xbox One/Xbox Series X|S)

Week van 8 april

MLB The Show (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch)

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch)

Magnet Crusher (Pc)

Outbreak: Contagious Memories (Xbox One/Xbox Series X|S/Switch)

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (Xbox One/Switch)

Week van 15 april

13 Sentinels: Aegis Rim (Switch)

Bishoujo Battle: Double Strike! (PS4/Switch)

Week van 22 april

MotoGP 22 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch)

Zombie Army 4: Dead War (Switch)

Star Wars: The Force Unleashed (Switch)

Week van 29 april

Vampire the Masquerade: Bloodhunt (PS5)

Nintendo Switch Sports (Switch)

Ga jij deze maand nog een game halen en zo ja, welke? Laat het hieronder weten!