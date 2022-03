Waar het langverwachte vervolg op indie game The Forest verwacht werd op 20 mei, gaat Sons of the Forest die datum helaas niet halen. Nu is de verwachting dat het spel in oktober zal worden uitgebracht, aldus ontwikkelaar Endnight Games.

De release in mei bleek iets te ambitieus te zijn geweest volgens de ontwikkelaar. Dit is al de tweede keer dat het spel wordt uitgesteld, nadat Sons of the Forest al eerder werd opgeschoven naar 2022. Gelukkig hoeven fans niet al te lang extra te wachten op de survival game. Tenminste, met het gegeven dat Sons of the Forest niet nogmaals wordt uitgesteld.

Sons of the Forest komt vooralsnog alleen uit op pc, maar met het succes van het eerste deel lijkt een console port niet heel onwaarschijnlijk.

Hey Everyone,

Over these past few weeks, we have realized that our May 2022 release date for Sons Of The Forest was overly ambitious. To be able to deliver our vision of the next step in survival games, we’ve decided to move our release date to October 2022

The team at Endnight pic.twitter.com/R9xRCUbtIt

— Endnight Games (@EndNightGame) March 25, 2022