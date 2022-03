Ontwikkelaar Naughty Dog kennen we uiteraard allen wel van de erg populaire Uncharted franchise. Deze avontuurlijke reeks volgt de avonturen van schattenjager Nathan Drake tijdens zijn ontdekkingsreizen. Alhoewel de Uncharted games steevast hun roots hebben op de PlayStation consoles, maakte Sony echter in 2016 ook een mobiele game onder de naam ‘Uncharted: Fortune Hunter’. Deze titel is nu echter aan het einde van zijn reis gekomen…

Op Twitter werd namelijk aangekondigd dat Uncharted: Fortune Hunter vanaf nu niet meer ondersteund zal worden én niet meer te downloaden zal zijn. De in-game winkel, waar je schatkaarten en orbs kan kopen, gaat ook dicht. Als je de app nog op je apparaat hebt staan, kan je die nog blijven spelen in offline modus. Als je de app echter verwijdert, kan je hem niet meer opnieuw downloaden.

Bekijk de aankondiging hieronder.