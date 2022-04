Gisteren kon je bij ons het bericht lezen dat BLUE BOX stiekem tweets had verwijderd over Abandoned. Dit deed vermoeden dat de game geannuleerd zou zijn, mede omdat het al geruime tijd stil is ondanks eerdere grootse beloftes. De Hollandse ontwikkelaar heeft nu op dit gerucht gereageerd.

BLUE BOX heeft via Twitter een statement gegeven, waarin zij laten weten dat zij nog steeds bezig zijn met Abandoned. Het was de bedoeling dat er in het eerste kwartaal van dit jaar een aankondiging zou volgen in combinatie met een proloog van het spel. Alleen is dit niet gelukt, omdat het meer werk is dan de ontwikkelaar had gedacht.

De officiële aankondiging van Abandoned en diens proloog zal nu worden gedaan als deze gereed zijn. Wanneer dat ongeveer zal zijn weet de ontwikkelaar niet te vertellen.

Het is goed dat BLUE BOX duidelijkheid schept over de staat van hun project, alleen laten zij niet weten waarom er tientallen tweets zijn verwijderd. Ze zeggen zelf druk bezig te zijn met de game, maar ze hebben klaarblijkelijk toch tijd kunnen vinden om tweets te verwijderen. Het zou fijn zijn als ook hierover duidelijkheid wordt gegeven.