In de tweede helft van 2021 was er één game waar de wildste verhalen de ronde over deden en wat regelmatig wereldwijd nieuws was. Deze titel was Abandoned. Er is nu al een aantal maanden niets meer van het spel vernomen en het lijkt er zelfs op dat de ontwikkelaar het liefst wil dat Abandoned helemaal vergeten wordt.

Er werd van Abandoned gedacht dat dit eigenlijk een nieuwe survival horror game zou zijn van niemand minder dan Hideo Kojima. Uiteindelijk bleek dit niet zo te zijn, maar het zorgde wel voor veel publiciteit. Er werd ook een ‘Realtime Experience app’ uitgebracht, maar daar bleef het verder bij.

Het is dus al een tijdje stil rondom Abandoned en oplettende gamers hebben onderzoek gedaan of ze wat nieuws over het spel konden vinden. Het enige waar ze achter zijn gekomen, is dat het archief van de Twitterpagina van de game niet overeenkomt met de huidige pagina. BLUE BOX heeft namelijk tientallen tweets verwijderd.

Dat is opmerkelijk, want waarom zouden oudere berichten opeens weggehaald moeten worden? Ook is het al zo lang stil dat je je af kan gaan vragen of Abandoned ooit het levenslicht zal zien. Indien niet, eindigt een game die wereldwijde exposure kreeg uiteindelijk in niets meer dan een natte scheet.