Vorige week maakte Sony de PlayStation Plus line-up voor april bekend en op vrijdag was SpongeBob al te downloaden. Dit werd later weer aangepast, maar nu het dinsdag is zijn de nieuwe games officieel beschikbaar. Het gaat om Hood: Outlaws & Legends voor de PlayStation 5, en Slay the Spire en Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated voor de PS4.

Door op de titels te klikken ga je direct naar de PlayStation Store toe om de games te claimen. Ze worden dan in je downloadlijst/bibliotheek gezet en zolang je PlayStation Plus abonnee bent, blijf je toegang tot deze games houden. PlayStation Plus abonnement nodig? Dan kan je hier terecht.

Hieronder een video die de drie nieuwe games even laat zien.