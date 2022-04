Sony heeft al onthuld dat de nieuwe Sense controllers van PlayStation VR2 allerlei features zullen bevatten, zoals haptische feedback en adaptieve triggers. De controllers zullen tevens gebruikmaken van finger tracking, zodat spelers ook inputs kunnen versturen zonder ook maar een knop in te drukken. Sony lijkt echter al aan andere controller vormen te denken.

Zuby_Tech was namelijk scherp genoeg om een nieuw patent van Sony op te merken en via Twitter deelde hij/zij de afbeeldingen. Het interessante is, is dat de controllers gebruik lijken te maken van riemen die om de knokkels van de speler vallen. Eén theorie is dat het vastgrijpen van objecten in VR-titels op deze manier veel realistischer zou aanvoelen, zoals dat ook met de Valve Index Knuckles het geval is.

Waarschijnlijk hebben we hier simpelweg te maken met een prototype dat nooit het daglicht zal zien, of op een andere wijze in de Sense controllers verwerkt zit. Desalniettemin is het altijd interessant om naar de ontwerpfase van stukken hardware te kijken.