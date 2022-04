Er zijn nog veel mensen die een Steam Deck hebben gereserveerd, maar de handheld nog niet hebben ontvangen. Zou jouw hardware na het tweede kwartaal van dit jaar uitgeleverd worden, dan hebben we je goed nieuws te melden.

Valve heeft alle Steam Decks die voor het eerste kwartaal van 2022 gepland stonden inmiddels uitgeleverd en is nu overgegaan op de orders van Q2. Het Amerikaanse bedrijf heeft via Twitter laten weten dat ze direct vol gas geven en dat ze sneller de handhelds zullen gaan versturen.

Normaliter werden er elke week e-mails verstuurd naar gamers die de Steam Deck hadden gereserveerd om tot aankoop over te gaan. De komende tijd is het mogelijk dat dit soms twee keer per week zal gebeuren, wat het proces doet versnellen.

Stond jouw order gepland voor na het tweede kwartaal van dit jaar, dan is het mogelijk dat je de handheld sneller in huis kan hebben. Het advies is dus om je mail in de gaten te houden.