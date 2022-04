Als je ooit een stap hebt gezet in een arcadehal, kan het bijna niet anders dan dat je ook bekend bent met The House of the Dead. Recent werd bekendgemaakt dat je deze klassieker binnenkort ook in je huiskamer kan spelen op de Nintendo Switch. Deze versie zal op 7 april uitkomen, maar nu blijkt er mogelijk ook een PS4-versie in de pijplijn te zitten.

The House of The Dead Remake staat sinds kort op de PlayStation Network servers, het kan dus niet anders dat een aankondiging in het verschiet ligt. De aankondiging zal waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten. Heb jij wel trek in The House of the Dead op jouw PlayStation of ben jij al van plan om het spel te halen op de Switch?