Forever Entertainment liet in oktober 2019 al weten dat House of the Dead 1 en 2 een remake zouden krijgen. Liefhebbers van de serie hebben er lang op moeten wachten, maar het eerste deel zal volgende maand eindelijk op de Nintendo Switch te spelen zijn. Wanneer het tweede deel verschijnt is nog niet bekend.

The House of the Dead: Remake zal vanaf 7 april te vinden zijn in de Nintendo eShop voor €24,99. Het spel kan je lokaal met maximaal twee spelers spelen en bevat meerdere eindes. Er zijn ook nieuwe features toegevoegd en deze zijn als volgt:

Photo mode.

Achievements.

Armory with unlockable weapons.

Hordes of the undead monstrosities in a new game mode.

Gallery with encountered enemies and bosses.

Aangezien het hier om een remake gaat, is House of the Dead helemaal opnieuw gemaakt. Dit betekent dat het spel grafisch en qua audio op de schop is gegaan, wat resulteert in een modern ogende en klinkende game. Qua gameplay is de ‘lightgun shooter’ nagenoeg hetzelfde. Een voorproefje hiervan check je hieronder.