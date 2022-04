Epic Games heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt aan een nieuwe editie van hun veelgebruikte Unreal Engine. Eerder kregen we al de indrukwekkende Matrix techdemo te zien, die aantoonde wat er zoal met deze nieuwe engine mogelijk is en sindsdien was het wachten op de officiële release.

Dat moment is nu daar, want de ontwikkelaar heeft Unreal Engine 5 officieel beschikbaar gesteld. Iedereen kan de engine kosteloos downloaden en gebruiken voor eigen projecten, waardoor ook jij ermee aan de slag kan als je interesse hebt. Om de Unreal Engine 5 te downloaden kan je hier terecht.

Het gratis gebruik van de engine komt echter wel met een nuance. Mocht je een project hebben dat meer dan 1 miljoen dollar opbrengt, dan ben je Epic Games 5% royalty verschuldigd. Verder heeft Epic Games bij de release van de engine twee voorbeeld projecten vrijgegeven, die getoond worden in de video hieronder.

“Lyra Starter Game is a sample gameplay project built alongside UE5 development to serve as an excellent starting point for creating new games, as well as a hands-on learning resource. We plan to continue to upgrade this living project with future releases to demonstrate our latest best practices.

The project—which consists of a complete city with buildings, vehicles, and crowds of MetaHuman characters—demonstrates how we used new and improved systems in Unreal Engine 5 to create the experience.”