De Poolse ontwikkelaar Flying Wild Hog heeft het er maar druk mee. Vlak na de release van Shadow Warrior 3 vorige maand, richten zij zich alweer op de aanstaande release van een nieuwe titel: Trek to Yomi. En dat terwijl hun grootste project – Evil West – nog niet eens een releasedatum heeft.

Maar dat lijkt ze niet te deren. Onverschrokken zetten zij de ontwikkeling voort van project na project. De artistieke side-scroller Trek to Yomi zal niet lang op zich laten wachten. Sterker nog, de game heeft zelfs al een vaste releasedatum ontvangen. In mei is het zover en in de eindsprint naar die datum lezen wij maar al te graag nieuwe informatie… vooral informatie waar we blij van worden.

En waar worden we nou gelukkiger van dan het feit dat deze game een 4K-resolutie en een framerate vam 60 FPS ondersteunt op de huidige generatie consoles? Het ziet er naar uit dat het de norm wordt, zowel bij AAA-ontwikkelaars als bij indie studio’s, en dat doet ons goed. Wat we precies mogen verwachten van de PS4- en Xbox One-versie valt nog te bezien, maar gezien de aard van de game verwachten we niet dat er een al te grote kloof zal ontstaan tussen de twee generaties.