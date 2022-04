Sinds 2004 worden elk jaar de BAFTA Games Awards uitgereikt en dit jaar was dat niet anders. In 2021 waren het vooral exclusieve games van Sony die met de meeste prijzen er vandoor gingen en dit jaar was dat wederom het geval. Daarvan was Returnal de grote winnaar van de show.

De PlayStation 5-exclusive van Housemarque wist in totaal vier BAFTA Awards in de wacht te slepen. Dit was echter niet de enige PS5-exclusive die in de prijzen viel. Ook Ratchet & Clank: Rift Apart won twee awards. Dit aantal werd gekopieerd door multi-platform titels Unpacking en Game Awards 2021 Game of the Year winnaar It Takes Two.

De volledige lijst van genomineerden van Bafta Games Awards 2022, en waar de winnaar dik staat gedrukt, is als volgt: