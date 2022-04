De Sherlock Holmes-games uit de stallen van Frogwares staan inmiddels al een aantal jaar bekend als zeer vermakelijke speur- en actiegames. Sherlock Holmes: Crimes and Punishments verscheen eerder al voor de geliefde hybrideconsole, maar The Devil’s Daughter voegt zich daar nu ook bij.

Een release op een andere console moet natuurlijk gevierd worden met een trailer. Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter belooft in ieder geval weer een spannend verhaal met ’s werelds bekendste detective. Voor een beperkte tijd krijg je nu ook 15% korting via de Nintendo eShop en een extra korting van 10% als je al in het bezit bent van één van Frogwares’ andere games, namelijk The Sinking City of Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.