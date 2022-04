Altered Orbit Studios werkt al enkele jaren aan Selaco. Dit is een first-person shooter die inspiratie haalt uit enkele iconische franchises, waaronder F.E.A.R., DOOM en Quake. In de zomer van 2021 toonde de ontwikkelaar nieuwe gameplaybeelden, maar sindsdien is het relatief stil gebleven. Nu is de studio terug met nieuwe beelden en leuk nieuws voor degenen die uitkijken naar de game.

Via Twitter heeft Altered Orbit Studios namelijk aangekondigd dat er in juni van dit jaar een demo van Selaco wordt uitgebracht op Steam. Een precieze datum werd niet gegeven, maar over zon twee maanden kan iedereen die in de shooter geïnteresseerd is dus een eerste voorproefje ervaren.

Naast het nieuws over de demo, heeft de ontwikkelaar ook een korte trailer gedeeld waarin nieuwe gameplay van Selaco wordt getoond. Volgens Altered Orbit Studios heeft Selaco na het harde werk in het afgelopen jaar nu betere combat en mooiere graphics en is tegelijkertijd de framerate bijna verdubbeld. Dat klinkt in ieder geval veelbelovend! Check de beelden hieronder en oordeel zelf.