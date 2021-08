Ontwikkelaar Altered Orbit Studios heeft tijdens Realms Deep een nieuwe trailer van Selaco getoond. Daarin zien we meerdere heftige vuurgevechten met heel wat interactiviteit. De shooter put inspiratie uit F.E.A.R. en dat is goed te zien. Vooral het geluid onderstreept die vergelijking. Daarnaast zien we de Penetrator in actie en krijgen we een eerste blik op de grafische interface van de game.

Selaco draait op GZDoom, een zwaar gemodificeerde Doom engine. Naast de intense actie, uitstekende kunstmatige intelligentie en de vernietigbare omgeving, ligt er ook een grote nadruk op het verhaal. In de wereld van de game is de aarde gevallen. De mensheid is gevlucht en probeert te overleven in een groot ondergronds complex genaamd Selaco. Jij speelt als Dawn, een ACE Security Caption, die zojuist gepromoveerd is.

Dawn kan echter niet genieten van die promotie, want Selaco wordt door een buitenaards leger aangevallen. Hoewel dit grote conflict voor de nodige actie zorgt, staat het verhaal van Dawn centraal tijdens de uitgebreide campagne. Melissa Medina verzorgt de stem van Dawn en de game bevat daarnaast ook een uitgebreide soundtrack. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar na de release kun je zelf met de tools aan de slag om je eigen Selaco content te maken.