Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 is een free-to-play game waarin je online 6v6-gevechten speelt in de ruimte en op aarde. Je hebt de beschikking over je Mobile Suit, die is uitgerust met de nodige wapens, maar kunt ook uit je Suit stappen om te voet de strijd aan te gaan.

De game verscheen enkele jaren geleden al voor de PlayStation 4 en kwam begin vorig jaar ook uit voor de PlayStation 5. Nu hebben uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar B.B. Studio aangekondigd dat Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 ook naar de pc komt. Een releasedatum werd niet gegeven, maar volgens de aankondiging is de pc-release “binnenkort”. Voordat het zover is, worden er nog twee netwerktests gehouden. De eerste test loopt van 14 april tot en met 17 april, waarna de tweede netwerktest van 21 april tot en met 24 april is.

Hieronder kun je een nieuwe trailer van Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 bekijken.