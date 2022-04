Metal Max Xeno: Reborn is een remake van het origineel, dat gek genoeg niet eens zo heel oud is. Voor het eerst zag de game het levenslicht op PlayStation 4 en PlayStation Vita in 2018 en in juni van dit jaar opnieuw komt hij opnieuw uit voor PS4 en Nintendo Switch.

De franchise is echter al een behoorlijk oude, want deze stamt namelijk uit 1991 voor de eerste Nintendo, ook wel Famicom genoemd in Japan. De ‘nieuwere’ Reborn variant van de game is volledig opnieuw opgebouwd middels een nieuwe engine, waarmee het er grafisch een stuk beter uit komt te zien dan het origineel. Hieronder een overzicht van wat je mag verwachten van de game. En als je dan toch bezig bent, check dan ook zeker even de nieuwe trailer.

Post-apocalyptic world where humans are endangered, and machines roam the wasteland

JRPG with a blend of turn-based and real-time combat, with an emphasis on tanks and armoured vehicles

Explore the expansive wastes of Tokyo Bay – Freely explore a vast world on foot or mounted in your combat vehicle

Team up with two new characters – beloved battle dog, Pochi, and artificial-human navigator Po-M as you venture out to unite the remaining survivors

Hunt down high value targets with over 30 boss fights to claim valuable rewards

A reimagining of Metal Max Xeno (2018), the latest game in the classic Japanese series, ‘Metal Max’

Fully redeveloped with a brand new game engine and a complete graphical overhaul, with redesigned characters, enemies and environments

Metal Max: Reborn staat gepland voor release 10 juni voor PS4, Nintendo Switch en pc.