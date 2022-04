Onlangs konden we al melden dat Microsoft naar verluidt deals heeft gesloten met fabrikanten om de chips voor Xbox Series X|S consoles voorrang te geven, wat inmiddels ook zijn vruchten lijkt af te werpen. Beide consoles zijn inmiddels bijna anderhalf jaar oud, maar toch zou Microsoft inmiddels bezig zijn met een revisie voor de chipset van de Xbox Series X.

Brad Sams – die al eerder de specificaties van de zwarte, geblokte console lekte – onthult in onderstaande video dat Microsoft inderdaad bezig is met een ‘stille’ update van de Xbox Series X. Hiermee zou deze nieuwe versie van de Xbox Series X stiller en koeler moeten werken in vergelijking met zijn oudere broertjes. Volgens Sams werkt Microsoft dus aan een stillere en meer efficiënte chip, die volgens geruchten op TSMC’s 6nm-procedé gemaakt zou worden, hier kon de insider echter geen uitspraken over doen.