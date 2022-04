We zitten inmiddels een ruim jaar in de negende generatie consoles, maar het is nog steeds lastig om met name de PlayStation 5 of Xbox Series X te bemachtigen, wegens de aanhoudende chiptekorten. De Series S lijkt wat beter verkrijgbaar te zijn. De laatste tijd lijkt het echter beter te gaan met de voorraden van Xbox Series X units en in februari gingen de consoles in een select aantal landen vaker over de toonbank dan de PlayStation 5.

Hier blijkt een goede reden voor te zijn. De heren van de inmiddels bekende XboxEra podcast beweren namelijk dat Microsoft deals heeft gesloten met producenten om de chips voor de Xbox Series X|S voorrang te geven, en er derhalve meer consoles geproduceerd konden worden. Volgens XboxEra is deze deal al in vorig jaar april gesloten. Deze afspraak begint langzamerhand z’n vruchten af te werpen, aldus de twee heren.

‘Around April, I got a DM saying Microsoft’s going to have a lot of consoles available this fall. And they did in the end, didn’t they?

Microsoft paid for chip priority at the factories, which is why we saw so much more, and are still seeing so much more Xbox stock now. To me, it’s a smart investment.’