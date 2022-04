Gamers die nog graag oude 2D-fighters van Capcom spelen kunnen niet wachten tot het 24 juni is. Dan komt namelijk Capcom Fighting Collection uit voor de Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch en pc. Van deze titel is er een nieuwe video verschenen en deze check je onderaan dit bericht.

Er zijn tien verschillende fighting games te spelen met de bundel van Capcom. Daar kan Street Fighter II natuurlijk niet in ontbreken, maar ook Darkstalkers, Cyberbots en Red Earth zijn aanwezig. Daarbuiten bevat de bundel alle muziekstukken van de titels die zijn inbegrepen en meer dan 500 artwork afbeeldingen.

Pre-order je Capcom Fighting Collection of schaf je het spel voor 30 september 2022 aan, dan krijg je nog eens achttien geremixte tracks en vijf exclusieve illustraties erbij.