De laatste twee jaar was QuakeCon een digitaal evenement, doordat corona de wereld in zijn greep hield. De pandemie lijkt ondertussen wat op zijn retour te zijn, dus er werd gehoopt dat de 2022 editie weer fysiek bezocht kon worden. Helaas is dit niet het geval.

Bethesda heeft in een statement laten weten dat zij het betreuren dat QuakeCon 2022 niet fysiek bezocht kan worden. Doordat er nu nog steeds veel onduidelijkheid is over wat er mogelijk is in Dallas – de plek waar het evenement altijd wordt gehouden – is besloten om QuakeCon 2022 wederom ‘digital only’ te maken.

Bethesda gaat ervan uit dat het evenement volgend jaar weer gewoon fysiek bezocht kan worden. Zij kijken er dan ook naar uit om weer veel mensen te kunnen ontvangen in Dallas.

“Like you, we’re disappointed to not return to Dallas this year. An event of this size requires months of planning, and in this case, we had to make decisions when there was still too much uncertainty to commit to successfully executing an in-person QuakeCon.

“We’re committed to returning with our full in-person festival in 2023, and already looking forward to reconnecting with friends, a massive BYOC packed with your latest custom PC creations, our wild contests, and tons of great new games and hardware for attendees to try out.”