Sony PlayStation heeft recent een banner op de PlayStation Studios website aangepast. Sinds deze aanpassing is Sam Bridges uit Death Stranding ook te zien tussen andere iconische PlayStation personages en dat zorgde voor wat gespeculeer.

Het is bekend dat Sony meer studio’s aan zich wil binden en het personage uit Death Stranding is natuurlijk niet exclusief voor PlayStation. De speculatie die hierop volgde was dat Sony misschien Kojima Productions had gekocht, maar daar heeft de ontwikkelaar nu duidelijkheid in geschept.

Via Twitter laat Hideo Kojima weten dat zijn studio onafhankelijk zal blijven. Er is dus – afgaande op zijn bericht – geen sprake van een overname en dus was het ‘gerucht’ een storm in een glas water.