Een recent verslag van Business Insider kwam met wat controversieel nieuws naar buiten. Microsoft werkt namelijk momenteel aan een ‘in-game advertisement’ programma voor free-to-play games.

Specifiek zou dit dus willen zeggen dat we binnenkort in bepaalde gratis games reclame zouden krijgen. Denk hierbij aan reclameborden in de achtergrond van een multiplayer lobby, bijvoorbeeld. Microsoft beseft echter wel dat niet iedereen deze feature met open armen zal ontvangen en wil dus de reclame tot een minimum beperken om zo irritaties te vermijden.

Microsoft benadrukt ook dat data van gebruikers niet gedeeld zal worden en dat men niet van plan is om een deel van die reclameopbrengsten voor zichzelf op te strijken. Momenteel wordt nog gewerkt aan het programma, maar dit zou in de loop van het derde kwartaal van 2022 live moeten gaan.