DC mag het op filmvlak misschien minder goed doen dan Marvel, wat videogames betreft zijn beide uitgevers een stuk meer aan elkaar gewaagd. Met de Batman Arkham games nog relatief vers in het geheugen en een aantal veelbelovende nieuwkomers op komst – Rocksteady’s Suicide Squad titel, om er maar even een te noemen – is er meer dan genoeg om enthousiast over te zijn voor gamers met een zwak voor de Justice League.

Nu Discovery Warner Bros. heeft overgenomen, werd reeds aangekondigd dat het DC departement grondig door elkaar geschud zou worden. Dit verwijst in de eerste plaats naar het filmuniversum, maar ook de videogames van DC zullen de hervorming voelen. Volgens geruchten zou een verjonging van de belangrijkste hoofdrolspelers op het programma staan, alsook een zoektocht naar een overkoepelende leiderfiguur à la Kevin Feige.

Zolang de games een degelijk niveau blijven halen, is het voor ons allemaal prima.