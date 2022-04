De Pokémon ruilkaarten zijn nog steeds enorm populair en The Pokémon Company verwacht niet dat die populariteit in de aankomende jaren zal afzwakken. Sterker nog, de dochteronderneming van Nintendo en Game Freak verwacht dat de vraag naar de kaarten alleen maar gaat toenemen en daarom heeft het Japanse bedrijf de fabrikant achter de ruilkaarten overgenomen.

In een persbericht op hun website onthult The Pokémon Company dat zij Millenium Print Group voor een niet nader genoemd bedrag hebben overgenomen. Met deze geldinjectie hoopt men onder andere de schaal en infrastructuur van de drukker te verbeteren, om zo beter de markt aan te spreken. Ondanks de overname zal Millenium Print Group – die sinds 2015 verantwoordelijk is voor het drukken van Pokémon kaarten – onafhankelijk blijven opereren. Naast een geldsom ontvangt men tevens expertise van The Pokémon Company International.

‘With this acquisition, The Pokémon Company International aims to further develop Millennium Print Group’s capabilities, infrastructure, and scale to become a premier printer of trading cards, serving the broader industry. Millennium Print Group will continue to operate as a separate, autonomous organization, but will gain both investment and industry- expertise from The Pokémon Company International.’