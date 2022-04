Sea of Thieves weet vier jaar na de release nog steeds nieuwe spelers binnen te halen, mede door de regelmatige content updates die ontwikkelaar Rare uitbrengt voor het spel. Het volgende avontuur dat spelers te wachten staat heet “The Shrouded Deep” en dit zal beschikbaar zijn tussen 21 april en 12 mei.

Het is pas een maand geleden sinds het allereerste gelimiteerde avontuur, Shrouded Islands, ten einde liep. Om ervoor te zorgen dat spelers dus niet al te snel uitgespeeld raken, komt morgen The Shrouded Deep al uit. Benieuwd wat The Shrouded Deep te bieden heeft? Bekijk dan de nieuwe cinematische trailer die Rare heeft uitgebracht voor de aankomende update.