De piraten onder ons kunnen ook in 2022 de wilde wateren van Sea of Thieves onveilig maken, want Rare kondigde tijdens een preview event heel wat nieuwe content aan. In totaal krijgen we vier nieuwe seizoenen aan content en elk seizoen belooft uiteraard heel wat avonturen.

Een belangrijke toevoeging aan de game dit jaar, worden de nieuwe verhaalgedreven ‘adventures’ die door het jaar heen op een maandelijkse basis zullen uitkomen. Deze zullen bovendien aan elkaar verbonden zijn en samen één groot geheel vormen. Het eerste avontuur, genaamd Shrouded Islands, gaat van start op 17 februari en loopt tot 3 maart. Daarnaast krijgen we ook ‘mysteries’, een soort raadsels die zowel binnen als buiten de game op ons gegooid zullen worden. Dit en meer kan je terugvinden in de roadmap bovenaan dit artikel.

Bekijk het volledige preview event hieronder.