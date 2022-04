Begin deze week brachten we het nieuwtje dat Microsoft zou overwegen om advertenties in free-to-play games te verwerken en in navolging daarvan is nu een gelijkwaardig bericht over Sony opgedoken. Wederom via Business Insider, die nu aangeeft dat Sony PlayStation overweegt eveneens advertenties in dergelijke games te verwerken om er meer aan te verdienen.

Het bericht stelt dat Sony nog niet besloten heeft of ze een deel van de opbrengsten zelf claimen, maar wel zouden ze een programma testen die ontwikkelaars toelaat om in-game advertenties in hun games te verwerken. Dit zou dan wel op een natuurlijke manier zijn, waarbij het oogt en voelt alsof het bij de game hoort.

“The goal is for the ads to appear like they’re part of the game, like digital billboards in sports stadiums. Formats could include ads that give viewers rewards for watching ads and promotions for in-game items like avatar skins.”

Gezien dit soort initiatieven vaak veel kritiek opleveren is het de vraag of het daadwerkelijk wordt doorgezet. Sony heeft er officieel geen uitspraken over gedaan, dus vooralsnog is het afwachten of het ooit realiteit wordt.