Razer heeft vanmiddag de Leviathan V2 aangekondigd en het betreft hier een nieuwe soundbar, speciaal gemaakt voor pc. In het persbericht schrijft de hardwarefabrikant dat het de eerste gaming soundbar is die gebruikmaakt van THX Spatial Audio, wat via de pc geactiveerd kan worden.

Daarnaast is de soundbar voorzien van twee full-range drivers, twee passieve radiatoren, twee tweeters en een naar beneden gerichte subwoofer. Dit met als doel om heldere en duidelijk hoge tonen te presenteren, samen met een diepe en krachtige bass.

De Razer Leviathan V2 is verder voorzien van Razer Chroma RGB met 18 verlichtingszones op de luidsprekers, die volledig naar eigen smaak aan te passen valt. Het is tevens mogelijk de verlichting aan te passen op games voor dynamische in-game lichteffecten.

Tot slot biedt de Razer Leviathan V2 ondersteuning voor Bluetooth 5.2, waarmee gebruikers tussen verschillende gekoppelde apparaten kunnen schakelen. De Leviathan V2 wordt geleverd met afneembare voetjes, zodat deze onder de monitor geplaatst kan worden.

Deze soundbar heeft aan adviesprijs van €249,99 en is verkrijgbaar via Razer.com. Verwacht binnenkort een review hier op PlaySense.