Nintendo houdt geen vast patroon aan als het gaat om games toevoegen aan Nintendo Switch Online. Je weet normaal gezien dan ook nooit wanneer je nieuwe titels voor de service mag verwachten. Maar dankzij een lek weten we nu mogelijk wel welke NES-games er voor de nabije toekomst op stapel staan.

Twitter-gebruiker orcastraw heeft een video de wereld ingestuurd, waarin een gelekte NSO NES-applicatie te zien is en heeft deze vergeleken met de huidige versie. Dit maakt duidelijk dat de NSO NES-applicatie die je nu op je Switch kan gebruiken, een aantal games mist die wel in de gelekte versie staan, waaronder verschillende Mega Man-titels. Daarnaast worden ook Tetris, Pac-Man en Castlevania genoemd. Het is mogelijk dat dit games zijn die in de pijplijn zitten voor de service op de hybride handheld van Nintendo.

Er zit echter een addertje onder het gras. De gelekte applicatie is een build van oktober 2019. Het is wel zo dat de games die officieel na oktober 2019 aan de NSO NES-applicatie zijn toegevoegd, voor het grootste gedeelte overeenkomen met de gelekte versie. Het is dus wel degelijk mogelijk dat in ieder geval een aantal titels die te zien zijn in de gelekte versie, op de planning staan om uiteindelijk aan de service te worden toegevoegd.

The leaked application has a build-date of October 2019, and the games being rolled out officially have mostly lined up with what's in the leaked application, so it would appear that the plans for releases were set up far in advance, and this shows what they might release. pic.twitter.com/uXkkyjKVRz

— Kaitlyn Molinas (@orcastraw) April 18, 2022